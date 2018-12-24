«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع تشيلي

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جورج فايز دكرت، سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين الهيئة وتشيلي، وحضر اللقاء من جانب الهيئة كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي.

وفي بداية الزيارة رحب سعيد محمد الطاير بسفير جمهورية تشيلي، مستعرضاً المشروعات والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تعمل الهيئة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة والبديلة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية لتعزيز التنمية المستدامة في الإمارة.

وتطرق الطاير لإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ونشر مشروعات الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجيتها وخططها الخضراء.

وأوضح أن الهيئة لديها رؤية واضحة تتمثل في تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة النظيفة 2050، حيث تقوم بتأمين إمداداتها من خلال تنويع مزيج الطاقة، لتشمل الطاقة النظيفة لتوفير 75% من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وأطلقت العديد من المشاريع والمبادرات لتحقيق هذا الهدف منها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، منها 4000 ميجاوات بتقنية الألواح الكهروضوئية و1000 ميجاوات بتقنية الطاقة الشمسية المركّزة.

مقارنات

وأكد الطاير أهمية تعزيز التعاون المشترك بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمؤسسات والشركات التشيلية من القطاعين العام والخاص في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة، والدفع بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أوسع، من خلال تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية وإجراء المقارنات المعيارية بين الهيئة والمؤسسات التشيلية.

وأشار إلى أن الهيئة تسهم في تعزيز الميزة التنافسية العالمية الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حافظت الدولة على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وبكل مؤشرات المحور وبعلامة كاملة 100%، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019، والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

ومن جهته، ثمن سفير جمهورية تشيلي جهود الهيئة وما تقدمه من فرص استثمارية، تتيح تعزيز فرص التعاون المشترك بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة.