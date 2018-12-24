«طرق الشارقة» تنجز أعمالاً تطويرية بمنطقة السور والسوق المركزي

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أعمال صيانة وإحلال وتجديد للأرصفة في منطقة السور وحول السوق المركزي وحديقة الاتحاد بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين درهم، وقد تم إنجاز الأعمال في وقت قياسي، حيث تم افتتاح الطريق أمام حركة السير قبل الموعد المحدد.

وقال الدكتور المهندس محسن بلوان، مدير إدارة صيانة الطرق بالهيئة: «إن المشروع جاء استمراراً في تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الهادفة إلى رفع كفاءة وصيانة طرق الشارقة، وتطوير كافة الطرق بما يلبي احتياجات المقيمين والزوار، لاسيما المناطق الحيوية والسياحية في الإمارة». مؤكداً أن مشروعات الصيانة ورفع الكفاءة التي تقوم الهيئة بإنجازها تهدف إلى مواجهة التحديات اليومية للتنقل.

تخطيط

وأضاف: «إن الأعمال استغرقت 45 يوماً، حيث تضمن المشروع إحلال وإعادة رصف في منطقة السوق المركزي، وجزء من شارع الملك فيصل حول حديقة الاتحاد، فضلاً عن أعمال صيانة للأرصفة وتخطيط أرضي وطلاء 10 آلاف متر لأحجار الرصيف حول الطرق الأسفلتية بمنطقة السور، كما شمل أيضاً إعادة تخطيط ودهان 680 موقف سيارات لخدمة مرتادي وزوار المنطقة».