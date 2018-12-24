الشرقي والمعلا يقدمان واجب العزاء في وفاة معضد الكتبي

المصدر: الشارقة - وام

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيـخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيويـن، واجـب العـزاء فـي وفـاة معضد بن علي بن هويدن الكتبـي إلى نجلــه محمــد بــن معضــد بن هويدن الكتبي، وذلك بمجلـس العـزاء بمنطقـة الطيبـة فـي الذيـد.

كما قدّم واجب العزاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، وسمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

وقدم واجب العزاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد بن راشد النعيمي، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة وصاحب السمو حاكم أم القيوين والشيوخ عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى آل المتوفى، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.