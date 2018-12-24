محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحمد بن عيسى.. إخوة لا يزيدهم الزمن إلا محبة

المصدر: دبي ــ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ظهر أمس، أخاهما جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وتبادل سموهما وجلالة ملك البحرين، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الأحاديث الأخوية عن العلاقات المتميزة القائمة بين الإمارات والبحرين وسبل تطويرها.

واصطحب سموهما ضيفهما إلى بحيرة الحب التي أنشئت في قلب الصحراء القريبة من استراحة المرموم بأمر من صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كي تكون رمزاً حضارياً وإنسانياً، يعكس القيم الأصيلة لقيادة وشعب الإمارات المتمثلة بالمحبة والتسامح والتعايش.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورة للقاء على «تويتر» دون عليها سموه قائلاً:«من السعادة.. إخوة لا يزيدهم الزمن إلا محبة».

وبارك جلالة ملك البحرين جهود وأفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يسعى بكل الوسائل المتاحة، بالتعاون والتشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من أجل إسعاد شعبهما.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: