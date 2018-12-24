«لجنة المستقبل بالوطني» تناقش خطة عملها

المصدر: دبي-البيان

ناقشت لجنة المستقبل، إحدى اللجان الدائمة التي أنشأها المجلس الوطني الاتحادي، مع بداية دور الانعقاد العادي الرابع، للفصل التشريعي السادس عشر، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة جمال محمد الحاي، خطة عملها، والتي تشمل القيام بزيارات ميدانية للجهات المختلفة.

وقال جاسم عبد الله النقبي مقرر اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع، مناقشة خطة عمل اللجنة، وآلية الحصول على التقارير والمعلومات والبيانات، بشأن الخطط والمبادرات التي تقوم بها السلطة التنفيذية ذات الصلة بالتوجهات الكبرى للمستقبل، سواء كانت محلية أو إقليمية أول عالمية، وذلك ضمن أهداف إنشاء اللجنة، التي تتلخص في استشراف مستقبل السياسات والاستراتيجيات، وخطط الدولة، وفق اختصاصات المجلس الدستورية، وتعزيز دور المجلس التشريعي والرقابي، في تحقيق مئوية الإمارات 2071.

وأشار إلى أن خطة عمل اللجنة، سوف تشمل تنظيم العديد من الزيارات الميدانية للجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية، وذلك للاطلاع عن قرب، على آليات عمل تلك الجهات المختلفة، في إطار سبل التعاون مع الجهات المختصة، والمنظمات الوطنية والإقليمية والعالمية ذات الصلة باستشراف المستقبل، للنظر في تأثير التوجهات الكبرى على المدى الطويل في السياسات والتشريعات الوطنية.

وكان المجلس الوطني الاتحادي، وافق على إنشاء لجنة باسم لجنة المستقبل، بعد أن وافق على مشروع نظام اللجنة، وفقاً للمادة «49» من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن للمجلس أن يؤلف لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة، حسب حاجة العمل، ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها.