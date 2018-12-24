حمدان بن محمد يوجّه بمتابعة الحالة الصحية لمروان الحل

المصدر: دبي ـ البيان

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمتابعة حالة الإعلامي الإماراتي مروان الحل، مدير الأخبار الاقتصادية بمؤسسة دبي للإعلام، وتوفير كل ما يلزم من علاج له داخل الدولة أو خارجها.

وكان الحل قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء لعبه كرة القدم مع زملائه، نُقل على أثرها إلى مستشفى خاص بدبي، حيث أجريت له عملية قسطرة، ثم احتاج إلى عملية أخرى وأدخل العناية المركزة ليبقى تحت الملاحظة بعد إجرائه العمليتين العاجلتين.

ونقل منذر المزكي، الإعلامي وأحد المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، في فيديو نشره عبر حسابه في «إنستغرام» مع زميله الإعلامي محمد المناعي، توجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير كل ما يلزم من علاج له في داخل الدولة أو في خارجها.

وطمأنا المتابعين عن حالة الحل التي وصفاها بالمستقرة، وتوجّها بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد على هذه البادرة غير المستغربة من سموه.