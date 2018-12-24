تكريم المتميزين من موظفي المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرم اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة نخبة متميزة من موظفي المختبر الجنائي، تقديراً لجهودهم المبذولة وتميّزهم وحرصهم على أداء واجباتهم على أكمل وجه، وما يواجهونه من تحديات تتعلق بطبيعة عملهم، وتمكّنهم في تحقيق نتائج إيجابية أسهمت في نجاح المهام الموكلة إليهم بكل اقتدار.

وأكد القائد العام، حرص شرطة رأس الخيمة على تكريم المتميزين من الموظفين الأكفاء، وتحفيزهم لبذل المزيد من الجد والاجتهاد والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص المشترك لمواصلة الارتقاء بالعمل المؤسسي وفقاً لأفضل الممارسات المقدمة، مثنياً على كفاءتهم في أداء مهمتهم على الوجه الأكمل، معتبراً إياهم مثالاً يحتذى به في التميّز والبذل والعطاء.

ومن جانبهم، عبّر المكرمون عن عميق شكرهم وتقديرهم للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على هذا التكريم الذي يؤكد تقدير القيادة لكافة المتعاونين معها، ويحثهم على بذل مزيد من التميّز الإيجابي في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.