«الصحة» و«فارماج» تتعاونان لتطوير جودة المنتجات الدوائية

المصدر: دبي - البيان

أبرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع «مجموعة شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج» «فارماج»، لتعزيز التعاون في مجال السياسات والتشريعات الدوائية، والأخلاقيات المهنية المتعلقة بتداول الدواء وترويجه، وتطوير التنسيق في الابتكار الدوائي وحماية الملكية الفكرية، إضافة لتطوير سبل تقييم جودة المنتجات الدوائية، وترسيخ اليقظة الدوائية، وتعزيز أسس اقتصاديات الدواء، والتدريب على المهارات المساندة.

وقّع مذكرة التفاهم ممثلاً وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، ومن الطرف الثاني سامر الحلاق رئيس مجموعة «فارماج» والمدير التنفيذي للخليج والشرق الأوسط لشركة إسترازينيكا.

وأكدت الدكتورة رقية البستكي مدير إدارة الدواء، أهمية مذكرة التفاهم مع مجموعة «فارماج» في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وحوكمة وقيادة القطاع الصحي من خلال تطوير التشريعات الصحية وإدارة القطاع الدوائي والأنشطة المتصلة بجودة وسلامة الأدوية في الإمارات.

وتتناول مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين ثلاثة مجالات حيوية تعزز قدرات القطاع الدوائي في دولة الإمارات لضمان حصول أفراد المجتمع على خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية.

ومن جانبه قال سامر الحلاق، رئيس مجلس إدارة جمعية أبحاث ومصنعي المستحضرات الصيدلانية الخليجية: «نحن ملتزمون بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية، في دعم السياسات والتشريعات والبحوث الطبية للوصول إلى تحقيق نتائج أفضل للمرضى».