إطلاق حملة «أمان مع كاشف الدخان» في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

بدأت في الشارقة فعاليات حملة «أمان مع كاشف الدخان» التي أطلقتها هيئة الوقاية والسلامة، بهدف توعية كل فئات المجتمع بأهمية تركيب أنظمة كواشف الدخان والحريق، وذلك للتصدي لمخاطر الحرائق وتقليل عدد الإصابات الناجمة عن الحرائق.

وقال الشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة: تسعى الهيئة إلى نشر وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع، من خلال إطلاق الحملات التوعوية على مدار العام، وتعد حملة «أمان مع كاشف الدخان» ذات أهمية كبيرة، لما لها من تأثير على سلامة الأفراد والممتلكات، إذ يتم من خلالها توعية وتثقيف الجمهور بضرورة استخدام أنظمة كواشف الدخان والحريق وطريقة عملها.