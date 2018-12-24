أخبار الساعة: دور ريادي للمساعدات الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

قالت نشرة «أخبار الساعة»: «إن دولة الإمارات تواصل دورها الريادي في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية على حد سواء وبينما يقترب «عام زايد» 2018 من نهايته، والذي كان عام خير بكل المقاييس، وعلى كل المستويات والصعد، كما أراد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عندما أعلن عن هذا العام ليكون عام المؤسس، يتجلى سخاء الإمارات بكل وضوح في دعمها الأشقاء والأصدقاء.

وأضافت النشرة الصادرة أمس عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى أن هذا القرار لقي ترحيباً مباشراً من المسؤولين الباكستانيين، حيث توجّه عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني بالشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه المبادرة.