«دبي للتبرع بالدم» عضواً في «جمعية البنوك العالمية»

المصدر: دبي - البيان

حصل مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة بدبي على عضوية جمعية بنوك الدم العالمية التي تتخذ من أمستردام مقراً لها، وقالت الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض بهيئة الصحة بدبي: «يتماشى هذا الإنجاز مع استراتيجية الهيئة في تحسين كفاءة الرعاية الصحية، وتوفير خدمات ذات جودة عالية من خلال بناء كادر طبي وفني متخصص وفقاً لأحدث التطورات العالمية في طب نقل الدم، كما أن هذه العضوية ستعزز من القدرات الفنية والعملية للعاملين في المركز الذي يعد أول مركز في الدولة تم اعتماده من قبل جمعية بنوك الدم الأميركية والمعروفة بصرامة معاييرها».

وقال الدكتور حسين السمت، نائب مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة: «العضوية تتيح لموظفي المركز الوصول إلى المواد العلمية والفنية المطلوبة لتدريبهم خلال ورش تدريبية ومحاضرات علمية ونقاش حي عبر الويب المتوفر في موقع جمعية بنوك الدم الدولية».

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مي رؤوف، رئيس مركز دبي للتبرع بالدم أن مركز دبي للتبرع بالدم يوفر الدم ومكوناته إلى جميع مستشفيات هيئة الصحة وستة وثلاثين مستشفى خاصاً في دبي، مشيرة إلى حرص المركز على مواكبة آخر التطورات العالمية ومنها إطلاق خدمات ذكية للمتبرعين بالدم خلال تطبيق «دمي».