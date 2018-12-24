سفارة الإمارات داعم لمهرجان الشباب العربي في الكويت

المصدر: أبوظبي - البيان

ينطلق غداً «مهرجان الشباب العربي»، الذي ينظمه مركز الشباب العربي بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب في الكويت، والذي يحظى بدعم من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دولة الكويت، ويهدف المهرجان الممتد حتى 31 ديسمبر الجاري، إلى تسليط الضوء على سبل تمكين الشباب، والمساهمة في إبراز طاقاتهم الإبداعية، ومساعدتهم على تحقيق آمالهم وطموحاتهم، ليكونوا مشاركين فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة والتقدم في مجتمعاتهم، والمساهمة في تطوير دولهم.

وقال سعيد النظري، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: «إن تدشين هذه المبادرة تعد امتداداً لسجل المبادرات الجديدة والمبتكرة من قبل مركز الشباب العربي، والتي تهدف إلى الاحتفاء بالمبدعين من الشباب العربي، وصناع المحتوى العلمي الهادف، بالإضافة إلى تكريم صناع التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم ودولهم».

تطوير

ومن جهته، صرح مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الدولة لشؤون الشباب في الكويت ناصر العرفج: «نحن سعيدون في وزارة الدولة لشؤون الشباب بمشاركتنا بهذه المبادرة التي يجتمع بها الشباب العربي لإطلاق مواهبهم ومبادراتهم، حيث تحرص الكويت على تقديم كافة السبل المتاحة للشباب ليكون لبنة أساسية في المجتمع، وأداة فعالة لتطوير ذاته وعلماً يرفرف باسم وطنه في شتى المجالات».

منصة

ومن جانبها، صرحت ميرا المرزوقي، منسقة مشروع «مهرجان الشباب العربي»: «نتطلع من خلال هذا المهرجان إلى إيجاد منصة مثالية، وتجمع شبابي عربي لاستعراض أفضل المشروعات، والتواصل مع المختصين من مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز مشاركة رواد الشباب، وتشجيعهم على تبادل الآراء والأفكار والمقترحات التي تسهم في تمكينهم من تحقيق طموحاتهم، إلى جانب التعرف إلى تجارب ملهمة عكست صورة حضارية مشرقة على الشباب العربي».

تفاعل

يشار إلى أن «مهرجان الشباب العربي»، الذي سيعقد في مجمع مروج في مدينة الكويت ملتقى عائلي، وتجمع شبابي يشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، بما فيها عروض للتفاعل الحي وندوات ومحاضرات وفعاليات تثري الحدث وجلسات نقاشية شبابية وعروض ممتعة تهدف إلى ترسيخ روح الإبداع الشبابي والهوية العربية.