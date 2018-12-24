35 معاملة دفع رقمي للمخالفات البلدية في أبوظبي خلال يوم

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت لجنة التكنولوجيا بدائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي أنها استقبلت في اليوم الأول لإطلاق خدمات دفع المخالفات البلدية رقمياً أكثر من 35 معاملة عبر منصتها الرقمية في هذا الجانب، مشيرة أنها تتوقع خلال الأيام المقبلة أن تصل نسبة الإقبال على استخدام خدمة دفع المخالفات البلدية رقمياً إلى 100% من العمليات.

وأوضحت لجنة التكنولوجيا: «أن سهولة الدخول إلى منصة الخدمات الرقمية الذكية، وسرعة استجابتها للمتعاملين، والأوقات المفتوحة تتيح للمتعاملين خيارات واسعة تلبي متطلباتهم وتتناسب مع ظروفهم، مؤكدة أن الوصول إلى أعلى نسب رضا الجمهور هو أولوية لدى دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ومن هذا المنطلق يسير مشروع التحول الرقمي بوتيرة متصاعدة وتقترب الدائرة من إنجاز التحول الرقمي نهاية العام الجاري».

منصة

وأضافت اللجنة: « المنصة الذكية تم ربطها رقمياً مع نظام المخالفات على مستوى دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وبالتالي فإن جميع المخالفات يتم تحويلها مباشرة إلى منصة الخدمات الذكية، لتكون متاحة كقاعدة بيانات مفتوحة أمام المتعاملين».

وأطلقت دائرة التخطيط العمراني والبلديات أمس الأول عبر منصتها الرقمية «سمارت هب» خدمة دفع المخالفات البلدية كاملة رقمياً بالإضافة إلى 47 خدمة رقمية تضاف إلى الخدمات التي أطلقتها أبريل الماضي. وأوضحت الدائرة أن المتعاملين بإمكانهم الحصول على جميع الخدمات الرقمية للدائرة من خلال زيارة الرابط

‏‏https//:smarthub.adm.gov.ae، منوهة أنه يتوجب قبل الدخول للحصول على خدمات التسجيل ضمن بوابة الدخول الذكي لدولة الإمارات العربية المتحدة «سمارت باس»، ويمكن لأي متعامل لديه حساب على هذا الموقع أن ينفذ أي معاملة رقمياً.

خدمات

تعد منصة «سمارت هب» منصة ذكية تفاعلية يستطيع المتعامل الدخول إليها بسهولة وعرض جميع المخالفات التي سجلت عليه من قبل مفتشي البلدية واستعراض المعلومات الخاصة بهذه المخالفات والدفع الرقمي دون الحاجة للمجيء إلى مراكز البلدية.