ورشة عمل بين «الأكاديمية القضائية» وسوق أبوظبي العالمي

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، بالتعاون مع محاكم سوق أبوظبي العالمي؛ ورشة عمل بعنوان «طلب أمر قضائي مستعجل وفق القانون العام البريطاني»، وذلك في إطار تحقيق رؤية دائرة القضاء بأبوظبي نحو إعداد كوادر قضائية وطنية متميزة، والمساهمة في تحسين سمعة القضاء في أبوظبي عالمياً، ليكون مقصداً للريادة العدلية دولياً.

وأكدت أكاديمية أبوظبي القضائية أن التكوين المهني لأعضاء السلطة القضائية لا بد أن يشمل رؤية مقارنة للتشريعات والممارسات القضائية في دول أخرى، مشيرة إلى أن الورشة تهدف إلى إثراء الفكر القضائي حول الجوانب القانونية الإجرائية والموضوعية لإصدار أمر قضائي مستعجل، وفق القانون العام البريطاني والنظام القانوني في هونج كونج، وهو ما يطلق عليه أمر تجميد أموال عالمي.

وكانت الورشة قد تضمنت عدة محاور، أهمها مناقشة إمكانية تجميد أصول وممتلكات وأموال المدعى عليه في بنوك وطنية ودولية خشية ضياع حقوق المدعي، في حال توفر شروط معينة، وذلك في المسائل القضائية شديدة الاستعجال والحساسية؛ وبطلب أمر قضائي مقدم من المدعي.

وجدير بالذكر أن الورشة تضمنت زيارة إلى إحدى قاعات محاكم سوق أبوظبي العالمي الإلكترونية؛ حيت تعقد المحاكمات الدولية عن بعد وبلا أوراق كلياً، ما أسهم في خفض التكاليف مع تحقيق عدالة ناجزة دولية عالمية الجودة. أبوظبي- البيان