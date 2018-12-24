«الشارقة لعلوم الفضاء» ينظم محاضرة عن «الكواكب الخارجية»

المصدر: الشارقة - البيان

ألقى الأستاذ محمد طلافحة مساعد باحث بمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة محاضرة عن «رصد الكواكب الخارجية»، حيث شملت المحاضرة تعريفاً بمعنى الكواكب الخارجية، تاريخ وأهمية اكتشافها، إلى جانب وسائل اكتشافها كدراسة المنحنى الضوئي عند عبور الكوكب، والتصوير المباشر، ودراسة المفعول العدسي التثاقلي، كما تطرقت المحاضرة إلى كيفية حساب خصائص الكواكب الخارجية لاستكشاف إمكانية دعمها للحياة وتوصيفها، وقدم المُحاضر عرضاً للبحوث الحديثة حول الكواكب الخارجية في مرصد الشارقة بالمركز، حيث يعد مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك أحد المراكز الرائدة في دراسة هذه الكواكب في الدولة والمنطقة.