90 موظفاً يشاركون باختبارات تطوير القدرات في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات «تطوير»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن اختيار 90 موظفاً من إجمالي 110 تقدموا للمشاركة في اختبارات البرنامج، وينتمي المشاركون الذين وقع عليهم الاختيار للمنافسة في المرحلة الأولى، التي تنطلق مطلع العام المُقبل، وتستمر حتى نهاية مايو 2019، تحت شعار «القيادة بالمعرفة والخيال، إلى 25 مؤسسة حكومية وخاصة في الإمارة».

وقال سعيد علي الحمادي مدير إدارة الاتصال المؤسسي لدى «تطوير» : «يهدف البرنامج إلى صقل تجارب الشباب، وتعزيز قدراتهم القيادية في شتى المجالات، بما يتماشى مع رؤية الدولة، وإمارة الشارقة، في إتاحة الفرص للشباب الواعد أصحاب المهارات والكفاءات العالية، ليكون لديهم دور فاعل وأساسي في بناء مجتمعاتهم، ليبقى وطنهم الإمارات في المراتب الأولى».