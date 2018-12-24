«الاتحادية للتنافسية والإحصاء» تنضم الى «إسعاد»

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بهدف تزويد موظفي الهيئة ببطاقة «إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي لإسعاد موظفيها، وتحصر وتجمع فيها كل العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين.

ووقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وعن طرف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مديرها العام عبد الله ناصر لوتاه، بحضور موظفي الجانبين.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون في ما بينهما وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة . دبي ـ البيان