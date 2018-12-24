افتتاح أول مركز للتوعية المجتمعية بإعادة التدوير في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

افتتحت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة أول مركز من نوعه في الإمارة لتقديم برامج التوعية والتثقيف بمفهوم إعادة التدوير والاستفادة منها في مختلف المجالات بالإمارة، وتنظيم فعاليات أسبوعية موجهة للعائلات لزيادة الوعي بفرز وتصنيف النفايات المنزلية.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة، أن المركز الجديد يقدم فعالياته كل يوم جمعة، خلال المؤسسات التابعة للدائرة، لتحقيق أهداف حكومة رأس الخيمة نحو بيئة مستدامة ضمن حملة «كن جزءاً من التغيير». وتستعد دائرة الخدمات العامة لتدشين تشغيل أول وأكبر مشروع من نوعه لإنتاج الطاقة الهجينة في العالم باستخدام غاز الميثان والطاقة الشمسية، على مساحة إجمالية للمشروع تصل إلى مليوني متر مربع في منطقة الجزيرة الحمراء. وكشفت الدائرة عن افتتاح المرحلة الثالثة من توسعة مكب النفايات في منطقة الجزيرة الحمراء بحلول 2021، إضافة لافتتاح أكبر مصنع لفرز النفايات خلال شهر يناير المقبل .