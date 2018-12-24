معالجة 472 ألف طن نفايات بالعاصمة خلال 3 شهور

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

كشف مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير» أنه تم جمع ونقل 472503 أطنان من النفايات خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وقدم مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير»، خلال نوفمبر الماضي، خدمات جمع ونقل حوالي 160411 طناً من النفايات على مستوى الإمارة، وأفادت الإحصاءات أن المركز قام بجمع ونقل 12185 طناً من نفايات البناء والهدم، وجمع ونقل 70660 طناً من نفايات العزب والمزارع، في حين بلغ إجمالي كمية نفايات المسالخ 5394 طناً، وأوزان الحيوانات النافقة التي تم جمعها 2780 طناً خلال نوفمبر الماضي، ووفقاً لإحصاءات المركز فإن إجمالي كمية النفايات البلدية الصلبة التي قام المركز بجمعها عبر عقود التشغيل بلغت 57085 طناً، في حين بلغ إجمالي كمية النفايات كبيرة الحجم 11730 طناً، بالإضافة إلى 57.75 طناً من نفايات الإطارات المستعملة.

حلول

وأظهرت إحصاءات مركز إدارة النفايات في أبوظبي، أن إجمالي كمية النفايات التي تم جمعها خلال أكتوبر من مناطق إمارة أبوظبي، عبر العقود التشغيلية، بلغت 159235 طناً، منها 54317 طناً من النفايات الصلبة، في حين بلغ إجمالي كمية النفايات كبيرة الحجم 11758 طناً. وأشارت الإحصاءات أن كمية نفايات العزب والمزارع التي تم جمعها ونقلها بلغت 72930 طناً، في حين بلغ إجمالي كمية نفايات المسالخ 5095 طناً، وإجمالي كمية الحيوانات النافقة 2735 طناً، كما قام المركز بجمع ونقل 12292 طناً من نفايات البناء والهدم، و108 أطنان من نفايات الإطارات المستعملة خلال أكتوبر الماضي.

وقدم المركز خدمات جمع ونقل حوالي 152857 طناً من النفايات في الإمارة خلال سبتمبر الماضي. وأفادت إحصاءات المركز، أنه تم جمع ونقل 12329 طناً من نفايات البناء والهدم، و106 أطنان من نفايات الإطارات المستعملة، وجمع ونقل 44375 طناً من نفايات العزب والمزارع، في حين بلغ إجمالي كمية نفايات المسالخ 5018 طناً، وإجمالي كمية الحيوانات النافقة التي تم جمعها 2831 طناً، ووفقاً لإحصاءات المركز فإن إجمالي النفايات البلدية الصلبة التي قام المركز بجمعها عبر عقود التشغيل بلغت 76004 أطنان، في حين بلغ إجمالي كمية النفايات كبيرة الحجم 12194 طناً.

خدمات

ويخصص المركز يومياً أكثر من 4 آلاف عامل في مناطق الإمارة لتقديم خدمات جمع ونقل النفايات والنظافة العامة.