%98 نسبة رضا المتعاملين عن «أشغال الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

حققت دائرة الأشغال العامة في الشارقة 98% نسبة رضا للمتعاملين في العام 2018، وذلك وفق استطلاع رأي دوري تقوم به لقياس مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الرضا عن الخدمات المقدمة من قبل الدائرة.

وتعكس نتائج الاستبيان نجاح دائرة الأشغال العامة بالشارقة في تطوير مفهوم متكامل للخدمات الإلكترونية والذكية، بما يشمل السلاسة في تقديم الخدمة، وكذلك تقديم الخدمة عن طريق قنوات متعددة، مع مراعاة إمكانية الوصول إليها بسهولة، على أساس كبير من الدقة والمهنية.

تطوير

وقالت المهندسة هند ناصر مدير مركز الجودة والتخطيط الاستراتيجي بدائرة الأشغال في الشارقة، إن هذه الدراسات واستطلاعات الرأي، تأتي ضمن حرص الدائرة على التعرف إلى مدى رضا المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها، ومعرفة أوجه القصور وجوانب التميز، على مستوى الفروع والإدارات والأقسام والأفراد، مبينة أن الدائرة تسعى دائماً إلى تطوير خدماتها للمتعاملين، باعتبارهم العنصر الأساسي الذي تصب الدائرة جل اهتمامها لتسهيل الإجراءات والمعاملات، من أجل الوصول بهم إلى أعلى درجات الرضا عن الخدمات التي تقدمها، كما أن الدائرة تحرص على تحقيق أهداف ومحددات الرؤى الحكومية وخططها الاستراتيجية، وذلك من خلال تعزيز دورها في قيادة التنمية العمرانية المستدامة، للإمارة، بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.