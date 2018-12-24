رسائل توعوية حول الأمن الإلكتروني في «ضواحي 7» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت إدارة سلامة الطفل في الشارقة، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عدداً من الورش والأنشطة التفاعلية التوعويّة، بهدف رفع وعي الصغار بالأمن الإلكتروني، والطرق الأمثل لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال النسخة السابعة من مهرجان «ضواحي 7»، الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، في حديقتي البطائح والرمثاء.

وتتناول الورش قصة تفاعلية، تروي حكاية شخصية الرسوم المتحركة «سالم» وطريقة استخدامه السليمة لوسائل التواصل الاجتماعي، وممارساته للألعاب الإلكترونية، التي تجنّبه المشاكل التي قد يتعرض لها جراء الاستخدام غير الآمن.

وتخللت القصة مجموعة من النصائح التوعوية والإرشادات المتعلقة بسلامة الأطفال على الإنترنت.