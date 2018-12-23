توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على السواحل والجزر وبعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصةً على البحر، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وحركة الرياح شمالية غربية / 20 - 35 كم / ساعة، تصل إلى 45 كم/س فوق البحر، وبعض المناطق المكشوفة.

والخليج العربي مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:26 والمد الثاني عند الساعة 03:34 والجزر الأول عند الساعة 20:44 والجزر الثاني عند الساعة 08:00.

وفي بحر عمان: متوسط الى مضطرب أحيانا ..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:58 الثاني عند الساعة 23:37، والجزر الأول عند الساعة 16:42 الثاني عند 05:31.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 19 70 45

دبي 24 20 75 45

الشارقة 23 16 70 45

عجمان 24 20 70 45

أم القيوين 25 17 90 50

رأس الخيمة 25 17 90 50

الفجيرة 28 20 60 35

العين 23 14 85 45

ليوا 23 13 85 45

الرويس 22 17 95 60

السلع 23 19 70 45

دلما 23 18 65 45

طنب الكبرى 25 20 75 40

طنب الصغرى 25 20 75 40

أبو موسى 25 20 75 40