حاكم الفجيرة يصدر قانونا بتأسيس مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة القانون رقم 2 لسنة 2018 القاضي بتأسيس مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق المبادئ الإنسانية السامية من خلال النهوض بالشرائح المحتاجة وتوفير المساعدات المالية والعينية لها.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الفجيرة المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2018 والقاضي بتشكيل مجلس أمناء لمؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وأصدر سموه القرار رقم 21 لسنة 2018 بشأن تعيين سعادة سهيل راشد القاضي مديرا للمؤسسة.