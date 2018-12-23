بلدية أبوظبي تكشف عن 5 مشاريع عقارية كبرى قريباً

المصدر: أبوظبي ــ أحمد سعيد

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عزمها طرح خمسة مشاريع عقارية كبرى جديدة في الإمارة قريباً، من بينها مشروع «واحة ياس»، والذي ستنفذه شركة واحة الزاوية في موقع متميز بالقرب من جزيرة ياس، عبارة عن أراضي فضاء على غرار مشروع واحة الزاوية في العين.

وتطرقت البلوشي إلى أنه تم تمديد مهلة الإعفاء من غرامة تأخير تسجيل الوحدات العقارية البالغة 10 آلاف درهم التي كان من المقرر لها أن تنتهي 30 نوفمبر إلى أجل غير مسمى.

وأكدت شفيقة البلوشي رئيس قسم إدارة حسابات ضمان المشاريع العقارية في بلدية أبوظبي، أن المشاريع الضخمة الجديدة التي سيتم الكشف عنها فور اعتمادها، ستتواجد في عدة مناطق من أبوظبي من بينها جزيرة ياس والسعديات والريم والجرف، وتتضمن مشروعاً ستنفذه شركة الدار العقارية داخل جزيرة أبوظبي ويتضمن وحدات سكنية وتجارية، ذلك إضافة إلى مشروع عقاري آخر ستنفذه شركة إمكان.

وأشارت إلى أن البلدية اعتمدت 340 دفعة لمقاول واستشاري للمشاريع العقارية التي نفذت في العام الجاري، من بينها مشروع الميرا الذي تم انجازه قبل الموعد المحدد.

وبينت أن المشاريع تتضمن 16 مشروعاً لشركة الدار منها: بيردج 1 وبيردج 2 وريفلكشن ايه وريفلكشن بي والغدير وياس ايكرز والريم وميان و5 مشاريع لشركة إمكان من بينها الحرفيون في جزيرة الريم، وبيكسل، والجرف، و3 مشاريع لشركة بلوم وبارك فيو وحدائق بلوم.

وحددت البلدية رسوم التسجيل عند ألف درهم، بدلاً من 2 في المئة من قيمة العقد، علماً أن عدد الوحدات المسجلة لدى البلدية بلغ نحو 19 ألف وحدة أخيراً.

وأشارت البلدية إلى أن التسجيل العقاري يعزز أداء القطاع محلياً، إذ إن الرسوم التي يتم تحصيلها من التسجيل تستثمر في مشاريع البنية التحتية والخدمات المقدمة للجمهور، بما يعود بالنفع على القطاع ككل ويسهم في تنشيط حركة البيع والشراء في السوق المحلي.