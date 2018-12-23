خدمات دفع مخالفات بلدية أبوظبي رقمية بالكامل

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف سيف بدر القبيسي رئيس لجنة التكنولوجيا بدائرة التخطيط العمراني والبلديات المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أن الدائرة أضافت إلى منصتها الرقمية (سمارت هب) خدمة دفع المخالفات البلدية كاملة رقمياً دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للمتعاملين إلى أي مركز من مراكز البلدية، مشيراً أن خدمة دفع المخالفات الرقمية الجديدة، من شأنها أن توفر خيارات عديدة أمام المتعاملين، حيث تأتي هذه الخدمة ضمن حزمة كبيرة من الخدمات تستهدف إسعاد المتعاملين، والدخول في العالم الرقمي بكل جدارة، مستهدفين رفع نسبة رضا المتعاملين، وتكريس الدائرة كونها واحدة من المؤسسات الرقمية القادرة على الاستجابة لمتطلبات العصر والحداثة، مجسدة بذلك توجيهات قيادتنا الرشيدة والداعية إلى استثمار أحدث التقنيات، التي من شأنها الارتقاء بالأداء وتحسين جودة الحياة.

وأضاف أن الدائرة كذلك أطلقت الآن 47 خدمة رقمية جديدة لخدمة المتعاملين وفقاً لأسهل الطرق وأسرعها وأكثرها تفاعلاً مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكداً جاهزية المنصة الرقمية الذكية للدائرة لتقديم خدماتها كافة.

وأكد أن دائرة التخطيط العمراني والبلديات سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين على استخدام منصة (سمارت هب).

وأكد عبدالله الدرمكي رئيس لجنة تطوير الخدمات في بلدية العين أن تضافر جهود القطاعات والإدارات في البلديات الثلاث وتحت مظلة الدائرة، والخطة المحكمة التي وضعتها لجنة التكنولوجيا في الدائرة برئاسة سيف بدر القبيسي أسهمت جميعها في تحقيق الإنجاز المميز في مشروع التحول الرقمي، مؤكداً أن الدائرة حريصة باستمرار على متابعة تطوير منصتها الذكية، لتكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين.