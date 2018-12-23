7 محطات كهربائية جديدة برأس الخيمة بـ 700 مليون

المصدر: رأس الخيمة ـــ أحمد أبوالفتوح

كشف المهندس محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لـ«البيان» عن تخصيص 700 مليون درهم لإنشاء 7 محطات كهرباء في إمارة رأس الخيمة والمزمع افتتاحها تباعاً خلال الفترة من 2019 ـــ 2021، إضافة لدعم مشاريع إنتاج وتخزين المياه بـ 310 ملايين درهم، لتلبية الاحتياجات السكنية والتجارية والصناعية في مناطق الإمارة، وتوفير متطلبات المشاريع المستقبلية والمجمعات السكنية والسياحية، التي سيتم افتتاحها تباعاً خلال الأعوام المقبلة.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت خطط لإنشاء مجموعة من محطات النقل والتوزيع الرئيسية بجهد 11/‏33/‏132 ك.ف ومحطات التوزيع الفرعية بجهد 11/‏33 ك. ف، مع تمديداتها من الكابلات الأرضية، وذلك في مناطق الحمراء، والرق، والشريشة، والمرجان، الفلية، أذن، وجلفا، وذلك بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ نحو 700 مليون درهم، لافتاً إلى أن الهيئة حددت إنجاز وافتتاح مشاريع الطاقة الجديدة خلال الفترة من 2019 - 2021.

وأكد صالح، أن الهيئة وضع خططها المستقبلية بالتعاون مع حكومة رأس الخيمة والدوائر المحلية لتلبية احتياجات المشاريع الجديدة بحلول عام 2021، والتي يأتي في مقدمتها مشاريع المجمعات السكنية على شارع الشيخ محمد بن زايد إضافة لمنطقة جزيرة المرجان التي تشهد ارتفاع وتيرة الإنشاءات في مشاريع القطاع الفندقي، لافتاً إلى أن المشاريع التي تنفذها الهيئة لقطاعي الكهرباء والماء تم اعتمادها ضمن الأجندة الوطنية لقطاع الكهرباء والماء، والتي تعكس رؤية حكومتنا الرشيدة للحفاظ على وتيرة النمو والتطوير الشامل التي تشهدها إمارات الدولة.

إنجاز

وأشار إلى أن المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها في قطاع الطاقة تأتي استكمالاً لمشاريع الهيئة التي يتم تنفيذها حالياً إضافة للمشاريع التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، ومنها الانتهاء من مشروعي توسعة محطة شريشة بجهد 11/‏33 ك.ف، وتوسعة محطة المعيريض بجهد 11/‏33 ك. ف، بتكلفة 8 ملايين درهم.

وأضاف صالح: استفادت العديد من المصانع والمشاريع الكبرى في إمارة رأس الخيمة من مبادرة دعم قطاع الصناعة عبر تخفيض رسوم الكهرباء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن القرار يشكل دافعاً قوياً لقطاع الصناعة الذي يعتبر محركاً قوياً للاقتصاد الوطني، تماشياً مع حزم الدعم التي استفادت منها مختلف القطاعات بالدولة، حيث باتت دولة الإمارات تتمتع بوجود كيانات صناعية ضخمة تدعم مسيرة النهضة والتنمية.

قطاع المياه

وأوضح المهندس محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن الهيئة أنجزت تركيب 5 آلاف عداد ذكي ليحل محل العدادات الميكانيكية القديمة، لافتاً إلى أن مشروع استبدال العدادات الذكية يتم وفق الجدول الزمني للهيئة ضمن رؤيتها المستقبلية، مؤكداً أن العدادات الذكية الجديدة توفر العديد من الخدمات كقراءة الفواتير، واكتشاف الأعطال وتسريب المياه، إضافة لتحديد الكميات المستخدمة يومياً في المناطق، التي تغطيها الهيئة لتحديد البرامج والاحتياجات المستقبلية.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت خلال العام الجاري 2018 المشروع الخاص بتحسين نظام الضخ والأعمال المصاحبة له بمنطقة غليلية، والذي يهدف إلى زيادة القدرة على توفير المياه وتلبية الطلب المتزايد عليها في رأس الخيمة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال النصف الأول من عام 2019، بتكلفة 20 مليون درهم، مشيراً إلى أن إجمالي سعة ضخ المياه في رأس الخيمة يبلغ 52 مليون غالون يومياً، بينما يبلغ إجمالي أطوال الشبكة نحو 2600 كيلو متر بمختلف مناطق الإمارة.

مشاريع جديدة

وأضاف صالح: دشنت الهيئة مشاريع إنشاء 9 خزانات جديدة بسعة إجمالي تبلغ 90 مليون غالون، في مركز توزيع المياه الجديد بمنطقة الخريجة بتكلفة تقديرية تبلغ 220 مليون درهم، وإنشاء محطة ضخ مياه في مركز توزيع مياه الخريجة بتكلفة تقديرية 60 مليون درهم، ورفع كفاءة محطة ضخ المياه بمراكز توزيع المياه الرئيسة في كل من غليلية والبريرات بتكلفة تقديرية تبلغ 30 مليون درهم، وإنشاء خط مياه قطر 1000 ملم من البريرات إلى مركز توزيع مياه الخريجة.

وأكد صالح، أن مشاريع إنشاء محطات تخزين المياه يأتي ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية الهادفة لتعزيز الطاقة التخزينية من المياه المنتجة في المناطق التي تغطيها الهيئة، ضمن الرؤية المستقبلية للحفاظ على الأمن المائي تحسباً لحالات الطوارئ الخارجة عن التوقعات كأعطال المحطات وغيرها من الظروف، إضافة لتلبية كل الاحتياجات المستقبلية المتعلقة بحركة النمو العمراني والتوسع في المناطق الصناعية الجديدة.