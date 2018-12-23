72 مشاركاً بدورة «لغة الجسد» في جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة دورتها التدريبية «لغة الجسد»، التي قدمها المدرب سعيد الزعابي في قاعة الشهداء بفرع الجمعية في منطقة الرمس، بمشاركة 72 مشاركاً من الجنسين.

وأوضح خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن الدورة تندرج في إطار المناشط المتنوعة التي تحرص الجمعية على تنظيمها لتعزيز تواصلها المجتمعي، وخدمة أبناء وبنات الوطن والمقيمين على أرضه، بما يعود بالنفع والفائدة عليهم، ويرفع من مستوى قدراتهم ومهاراتهم اليومية.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير المتمثل في مشاركة 58 شابة و14 شاباً في هذه الدورة يعكس مدى وعي الجمهور في تنمية قدراتهم، وزيادة مخزونهم المعرفي والمعلوماتي في شتى العلوم والمعارف، لافتاً إلى أنه تم منح المشاركين شهادات مشاركة.

وسلط المحاضر في هذه الدورة، التي أقيمت في الفترة المسائية على مدار 3 أيام، الضوء على تعريف لغة الجسد التي تمثل تعبيراً عن الحالة النفسية للشخص مع طرح بعض الأمثلة الحياتية المتعلقة بهذا الموضوع الحيوي. وتناول أهمية لغة الجسد في تقييم مؤشر الخطر العالي، وتقييم مؤشر التقدم من خلال الحديث وغيرها من الأمور التي تتعلق بلغة الجسد، التي باتت إحدى الوسائل التي يتم الاستعانة بها في التحقيقات الشرطية، وفي توقع ردود فعل الآخرين في مختلف المواقف.