«كهرباء الشارقة» تتسلّم درعاً وشهادة تكريم من نادي خورفكان وتبحث تعزيز التعاون

المصدر: الشارقة - البيان

بحث الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع عبد العزيز عبدالله ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي والثقافي؛ سبل التعاون وآليات العمل المشترك التي يمكن تنميتها للارتقاء المتواصل، وتطوير مشروعات الإنارة في النادي، واستخدام أحدث التقنيات التي توفر استهلاك الطاقة والمياه، جاء ذلك خلال زيارة وفد من مجلس إدارة نادي خورفكان لمقر هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وتقديم درع وشهادة تكريم للهيئة على جهودها المستمرة في دعم أنشطة ومشروعات النادي.

وأكد الليم، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة في مجالات وبرامج التوعية المجتمعية بأساليب وسلوكيات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وأهمية ممارسة الرياضة للموظفين وفئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على المشاركة ودعم كافة الفعاليات، التي تدعو لترشيد استهلاك الطاقة والقضايا الحيوية في المجتمع، وذلك انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ بضرورة تعزيز التعاون والتواصل بين كافة الدوائر والهيئات ومؤسسات المجتمع في إمارة الشارقة، لتنمية الوعي بقضايا المجتمع الحيوية، والعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتوفير الطاقة لمواصلة مسيرة التطور والازدهار الذي تشهده إمارة الشارقة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود المشتركة للجهتين في مجال تطوير مشروعات الإنارة في النادي وفق أفضل المواصفات، كما تم استعراض العديد من المقترحات التي تحقق الهدف الذي تسعى إليه هيئة كهرباء ومياه الشارقة في مجال تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية، التي تعنى بالأسرة وكافة أفرادها وتعزيز التعاون، بما يعزز من تلاقي الجهود المشتركة في الارتقاء الدائم بمستوى الخدمات والتنسيق في الفعاليات المشتركة.

ومن جانبه، أكد عبد العزيز عبدالله ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي والثقافي، أهمية التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية، وذلك في إطار سعي النادي لتوفير أفضل الخدمات، وتوفير بيئة آمنة وصحية لكل منتسبي وزوار النادي.