مستشفيا «القاسمي للأطفال» و«مسافي» يحصلان على الاعتماد الدولي

المصدر: دبي ـ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حصول مستشفى القاسمي للأطفال والنساء والولادة في إمارة الشارقة ومستشفى مسافي في إمارة الفجيرة على شهادة الاعتماد الصحي الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية «JCIA» وذلك بعد انتهاء عمليات التحقق عبر لجنة محكمين من تطبيق معايير الاعتماد الدولي، حيث التزم المستشفيان بتطبيق أفضل الممارسات العالمية من ناحية جودة الخدمة السريرية وسلامة المرضى وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية وفق أفضل المعايير والبروتوكولات المعتمدة عالمياً.

مساهمة

وبهذا الإنجاز تكون وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساهم الأكبر في بقاء دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً بعدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي «JCIA»، والتي بلغ عددها أكثر من 200 مؤسسة صحية تساهم الوزارة بما يقارب بـ25 بالمئة منها.. فيما ينضم كل من مستشفى مسافي ومستشفى القاسمي للأطفال والنساء والولادة إلى عائلة مستشفيات الوزارة المعتمدة عالمياً خلال شهر ديسمبر الجاري ليبلغ عددها ثلاثة مستشفيات جنباً إلى جنب مع مستشفى القاسمي العام.

وحصل مستشفى مسافي في إمارة الفجيرة على الاعتماد الدولي بنسبة التزام تزيد على 98 بالمئة في تحقيق جميع المعايير الدولية، حيث بين تقرير اللجنة الدولية المشتركة على أن معظم المعايير تم تحقيقها بالكامل دون أية ملاحظات ذات اعتبار.. بينما حصل مستشفى القاسمي للنساء والأطفال على نتيجة مبهرة أعرب من خلالها المقيمون عن إعجابهم بالمستشفى الذي وصل إلى هذا المستوى خلال عام واحد من افتتاحه.

وشمل برنامج التقييم لقاءات مباشرة مع الموظفين والمرضى والهيئات الإدارية في المستشفى والفرق المركزية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ذات الصلة.. كما قام فريق المحكمين بزيارة جميع الأقسام الطبية والفنية والتمريضية للتأكد من سلامة تطبيق جميع السياسات والإجراءات والبروتوكولات خلال أربعة أيام متواصلة.

إنجاز

وبهذه المناسبة أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع على أهمية هذا الإنجاز لتحسين نتائج المؤشر الوطني المتعلق بنسبة المنشآت الصحية المستوفية لمعايير الاعتماد الدولي «JCIA» وفق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 وزيادة القدرة التنافسية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية وترسيخاً لاستحقاقها المركز الأول في عدد المنشآت الصحية المعتمدة عالمياً بفضل حرص القيادة الرشيدة على توفير أفضل الإمكانات والموارد لبناء نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية لتكون الإمارات أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية وفق مئوية 2071.

ولفت معاليه إلى تزامن هذا الإنجاز مع اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات التي تهدف لتحقيق أفضل الممارسات من حيث جودة تقديم الخدمات وسلامة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية وتصميم المستشفيات ونظم المعلومات الصحية بما يشمل الأدوية وحقوق المرضى وعائلاتهم والتنوع اللغوي في الدولة وحقوق أصحاب الهمم وكبار المواطنين من الجنسين لبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية.

من جانبه أشار الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن حصول مستشفى مسافي والقاسمي للأطفال والنساء والولادة على شهادة الاعتماد الدولي «JCIA» يعزز مكتسبات القطاع الصحي ويرسخ الكفاءة التنافسية للمرافق الصحية بالدولة ويجدد الثقة العالمية بالخدمات الصحية النوعية المتوفرة في الإمارات وفق معايير الاعتماد الدولية، مثنياً على جهود الكوادر القيادية والطبية والفنية وأدائهم المتميز لتحقيق أفضل المعايير العالمية في الخدمات الصحية.

مكانة

بدوره أكد الدكتور يوسف محمد السركال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات أن هذا الإنجاز يرسخ المكانة المرموقة والمستوى المتميز الذي وصلت إليه الخدمات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال مواصلة الجهود لتحقيق الخطة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز ثقافة التميز والجودة المؤسسية لتلبية الاحتياجات الطبية للمجتمع.