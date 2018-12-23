اضطراب الموج في الخليج العربي وبحر عمان

المصدر: أبوظبي ـ وام

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي وبحر عمان بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابهما بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة وذلك حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وتوقع المركز في بيان له أمس أن تصل سرعتها إلى 55 كم /‏ ساعة في الخليج العربي وارتفاع الموج بين 7 إلى 9 أقدام بينما تصل سرعة الرياح في بحر عمان إلى 40 كم /‏ ساعة وارتفاع الموج بين 4 إلى 6 أقدام.

كما توقع أن يكون طقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على السواحل والجزر خاصا شمالاً ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة مع انخفاض في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.