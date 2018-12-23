«مدني أبوظبي» و«مساندة» تعزّزان اشتراطات السلامة

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرمت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» تستهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واشتراطات السلامة والأمن وتطبيق أعلى مستويات الجاهزية في حالات الطوارئ ومواجهة الحرائق في منشآت ومباني ومرافق شركة «مساندة».

ووقع المذكرة العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، و المهندس سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة».

تفاهم

وأوضح العميد محمد معيوف الكتبي بأن توقيع مذكرة التفاهم بين الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» يأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المنظمة ضمن القطاعات المختلفة، حيث تعتبر شركة مساندة شريكاً استراتيجياً مهماً وذراعاً حكومياً في تقديم وتنفيذ الخدمات الحكومية العامة.

وأشار الكتبي إلى أن المذكرة تتيح تسهيل تنفيذ المشاريع الحكومية في إمارة أبوظبي عن طريق تقديم الدعم اللازم لإدارة المشاريع فيما يخص أعمال الدفاع المدني بما يضمن التنافسية ودقة الأعمال ضمن آلية مرنة لاعتماد مشاريع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وسرعة الإنجاز لمشاريعها الحكومية.

وأكد المهندس سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» أهمية الشراكة في تحقيق رؤية وأهداف الدولة انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة للدولة وتنفيذاً للخطط الاستراتيجية لحكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز إجراءات السلامة والأمن والوقاية وتعزيز الجاهزية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، إضافة إلى الحرص على تحسين الخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية للدولة.

اتفاق

وأشار إلى أن الاتفاق بين الإدارة العامة للدفاع المدني وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» يأتي ضمن تكامل العمل المؤسسي الذي يجسد حرص «مساندة» على تعزيز التدابير الوقائية وشروط السلامة وجاهزية مواجهة الحرائق في المباني والمنشآت.

وستقوم إدارة الدفاع المدني بموجب الاتفاقية بتطوير آلية مراجعة واعتماد المشاريع فيما يختص بأعمال الدفاع المدني، إلى جانب التأكد من الطاقة الاستيعابية للفنيين والمهندسين لضمان سير المشروع ضمن الفترة الزمنية المحددة، فضلاً عن الإشراف على توعية وتدريب فريق الطوارئ في مختلف مباني ومرافق شركة مساندة والمشاركة في الإشراف على التمارين الوهمية الخاصة بتنفيذ خطط الطوارئ والإخلاء والتفتيش على تدابير الوقاية والسلامة من الحرائق.