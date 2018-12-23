سعيد وهيثم بن صقر القاسمي يحضران أفراح الزعابي والمراشدة في كلباء

المصدر: الشارقة - وام

حضر الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقيم في مدينة كلباء بمناسبة زفاف راشد سعيد محمد سعيد الزعابي إلى كريمة ناصر أحمد اليعقوبي الزعابي ومايد أحمد محمد سعيد الزعابي إلى كريمة عبدالله سالم جمعة المراشدة. كما حضر الحفل عدد من الشخصيات والمسؤولين وأعيان المنطقة وجمع من المدعوين والأهل والأصدقاء، وذلك وسط مشاركة فرق الفنون الشعبية بعروض وأهازيج منوعة من التراث الشعبي.