حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح آل علي والشرهان

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة حفل الاستقبال الذي أقامه سالم محمد سالم آل علي بمناسبة زفاف نجله «قيس» إلى كريمة سالم سعيد علي الشرهان.

كما حضر الحفل الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح برأس الخيمة الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان والشيخ حشر بن أحمد بن جمعة آل مكتوم والشيخ سهيل بن أحمد بن جمعة آل مكتوم إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وهنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي والشيوخ والحضور العريس ووالده وأقارب العروسين مباركين للعريس زفافه ومتمنين له حياة أسرية سعيدة.

قدمت الفرقة الحربية مجموعة من الفنون التراثية والشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.