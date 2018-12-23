«الهوية والجنسية» تبحث تطبيق أفضل الممارسات العالمية لـ«إسعاد المتعاملين»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ملتقاها لإسعاد المتعاملين لعام 2018، بهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سعادة المتعاملين وتطوير مبادراتها في هذا المجال وصولاً إلى تحقيق أقصى الرضا والسعادة لدى متعاملي الهيئة.

وأكد العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في كلمته التي افتتح بها الملتقى، حرص الهيئة على إسعاد متعامليها وتعزيز التواصل معهم، والسعي إلى التعرف على طموحاتهم واستقراء توقعاتهم وجعلها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها كافة مشاريعها التطويرية، إلى جانب توفير البيئة الأفضل لموظفيها بما يعزز الطاقة الإيجابية والتفاؤل لديهم ليتمكنوا من أداء واجباتهم ومهامهم وتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمتعاملين، الأمر الذي يسهم في إسعادهم ورسم الابتسامة على وجوههم.

الإيجابية

من جانبه قال ناصر العبدولي المدير التنفيذي للسعادة وجودة الحياة مدير إدارة دعم مراكز سعادة المتعاملين في الهيئة، إن الإيجابية بكافة أشكالها هي السبيل الوحيد لتحقيق السعادة للجميع، فمن خلالها ينجح الفرد ببناء علاقات إيجابية مع الآخرين ويسهل عليه إنجاز مهامه اليومية وتحقيق أهدافه، وبالتالي النجاح بعمله وفي كافة مجالات حياته.

ودعا العبدولي جميع منتسبي الهيئة إلى التحلي بالطاقة الإيجابية وانتهاج السعادة لتكون أسلوب حياة من خلال تبني الأفكار الإيجابية والحرص على تجاوز التحديات والسلبيات التي قد تواجههم.

تجارب

وتضمن الملتقى الذي أقيم على مدى يومين في إمارتي (أبوظبي، ودبي)عرض عدد من التجارب الناجحة في مجال إسعاد المتعاملين، استهلها سيف محمد الفلاسي بعرض تجربة معهد التدريب والتطوير المهني الإداري، فيما استعرض صالح المرزوقي رئيس إسعاد المتعاملين في هيئة كهرباء ومياه دبي، أبرز الممارسات الناجحة والمبادرات التي تبنتها «ديوا» لإسعاد متعامليها، كما استعرض «بطل السعادة» في مطارات دبي أحمد الخياط نائب رئيس وحدة برامج التميز والشراكات الحكومية التابعة لإدارة الشؤون المؤسسية، مبادرات مطارات دبي لنشر السعادة لدى متعامليها، في حين قدّم الفنان الدكتور حبيب غلوم مداخلة حول أثر السعادة على الناس، وأهمية الشعور الدائم بالسعادة، والسعي لإسعاد جميع من يحيطون بنا وخاصة في محيط الأسرة والعمل، الأمر الذي يشعرهم بالطمأنينة والراحة النفسية.

الطاقة الإيجابية

تخلل الملتقى ورقة عمل حول الطاقة الإيجابية قدمتها سفيرة الهوية والجنسية أماني النعيمي، ركزت خلالها على أهمية بث الطاقة الإيجابية في بيئة العمل والتي تنعكس على الارتقاء بأداء الموظفين في الجهات الحكومية.