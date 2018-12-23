ورشة تدريبية في الشارقة لصقل المهارات التحريرية للصحفيين

المصدر: الشارقة - البيان

اختتم نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الخميس، ورشة تدريبية بعنوان «تحرير النصوص»، التي نظمها النادي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز، واستمرت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 15 إعلامياً من مختلف المؤسسات الإعلامية في مسرح المجاز.

وناقشت الورشة المهارات المتقدمة في التحرير، التي يمكن من خلالها إعداد مادة صحفية أكثر فاعلية، مع التعرف إلى أدوار المحررين بدءاً من مرحلة جمع المعلومات وحتى النشر، كما تطرقت الورشة إلى الطرق الإبداعية في عرض العنوان وسياق الخبر، والأسلوب الصحفي الذي يناسب كل مادة صحفية، وكيفية إبراز مدى أهمية المحتوى للمتلقي.

ولفت طارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إلى أن الورشة تأتي ضمن البرامج التدريبية التي ينظمها نادي الشارقة للصحافة ضمن خطته لعام 2018 بالتعاون مع أبرز المؤسسات الصحفية والإعلامية على المستوى المحلي والعالمي، لتعزيز قدرات الصحفيين والإعلاميين وصقل مهاراتهم.