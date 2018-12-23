عارف المهيري يفوز بجائزتين عالميتين كأفضل مدير تنفيذي

المصدر: دبي- وائل نعيم

فاز عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بجائزة أفضل مدير تنفيذي لعام 2018 في القطاعين العام والخاص ومؤسسات النفع العام، وذلك بجوائز Business Brilliance Awards العالمية ومقرها المملكة المتحدة، والتي تعد إحدى أكبر الجوائز العالمية المرموقة في هذا المجال.

كما منحت مجلة CEO Today Magazine Middle East Awards المهيري جائزة أفضل مدير تنفيذي في القطاع الحكومي والخدمات العامة ضمن «جائزة الرؤساء التنفيذيين اليوم» على مستوى الشرق الأوسط.

وقال عارف المهيري لــ«البيان»: «بلغ رصيد مركز دبي للإحصاء من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية 57 جائزة، منها 12 جائزة في عام 2018»، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز هو إنجاز للإمارات وقيادتنا الرشيدة، التي وضعت الأسس والاستراتيجيات والسياسات البنّاءة لتحقق مؤسساتها وقياداتها الإدارية التميّز وتتصدر الأسماء العالمية، فما نلقاه من تمكين ودعم من قيادتنا الرشيدة يعد شيئاً استثنائياً لا يتوفر في أكثر دول العالم تقدماً.

وقدم المهيري شكره لفريق عمله في مركز دبي للإحصاء، معتبراً أن ما يتميّز به من التناغم وروح الفريق الواحد والكفاءة المهنية العالية كان من أهم أسباب الإنجازات المتحققة، كما شكر جميع الشركاء، خاصة المؤسسات الحكومية الداعمة للمركز، والتي تضرب أروع الأمثلة في الشراكة والتكامل ودعم العمل الإحصائي.

وتستهدف جوائز Business Brilliance Awards تكريم المؤسسات وفرق العمل والقادة الأكثر إبهاراً ونجاحاً وإنجازاً على مستوى العالم، والذين نجحوا في إحداث نقلة نوعية وشاملة في إدارة وقيادة مؤسساتهم وقطاعاتهم وموظفيهم وفق رؤية عالمية طموحة، حيث شارك نخبة من المحكّمين العالميين في عمليات التقييم، معتمدين على عدد من المعايير ومن أهمها وضوح الرؤية والأهداف والتفكير الاستراتيجي والمرونة الإبداعية ومواجهة التحديات والكفاءة والفاعلية وبناء وترسيخ الثقافة المؤسسية، وما نتج عنها من نتائج وإنجازات.

أما مجلة CEO Today Magazine Middle East Awards فتمنح جائزتها المتخصصة للقيادات التنفيذية في مختلف دول العالم، وتقوم بتكريم الرؤساء التنفيذيين الأكثر نجاحاً، وفقاً لمعاييرها وأصحاب الإنجازات المتميزة.