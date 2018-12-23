«ورشة حكومة دبي» أول هيئة تتبنّى الطلاء المائي الآمن بيئياً

أعلنت «ورشة حكومة دبي» عن تبنّي أحدث الحلول المتطورة التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية، تماشياً مع التزامها المطلق بدعم التوجه الوطني نحو خلق بيئة مستدامة باعتبارها أولوية استراتيجية وهدفاً جوهرياً لـ «رؤية الإمارات 2021».

وفي خطوة سبّاقة هي الأولى لهيئة حكومية في إمارة دبي، اعتمدت الورشة تقنية الطلاء المائي الآمن بيئياً عوضاً عن الطلاء التقليدي، معززةً دورها الريادي في جعل الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من الممارسات الحكومية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في بناء مستقبل أخضر مستدام.

وقال حميد المطيوعي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: «يمثل التحوّل نحو تبنّي تقنية الطلاء المائي خطوة هامة باتجاه دفع عجلة الاستدامة، التي تحظى باهتمام بالغ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، الذي قال بأنها»مكون رئيسي في مسيرتنا التنموية«، ونسعى من خلال تطبيق أحدث الحلول الآمنة بيئياً في إطار خدماتنا المتكاملة، لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً لمستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة، وكلنا ثقة بأنّ استبدال الدهانات التقليدية القائمة على المذيبات بدهانات مائية صديقة للبيئة يمهد الطريق أمام تحسين جودة الهواء وتعزيز دعائم التنمية الخضراء، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021».

من جهته، ثمّن رود جوستن، الرئيس التنفيذي العالمي لـ «أكوزو نوبل» (AkzoNobel)، الشركة الهولندية المتخصصة بتصنيع وتوريد الدهانات ومنتجات الطلاء، التزام «ورشة حكومة دبي» باعتماد أحدث الحلول الصديقة للبيئة. دبي - البيان