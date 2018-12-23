شرطة أبوظبي تعزز التوعية لحماية سائقي «التوصيل» من الحوادث

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي، برنامج توعية ميدانية لسائقي الدراجات النارية، العاملين في مجال التوصيل بالمطاعم والشركات التجارية، لحثهم على ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور، والتقيد بإجراءات السلامة المرورية للدراجات النارية، بما يحد من الخطورة الناتجة عن حوادثها.

وأوضح النقيب خالد العزيزي مدير فرع العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أن التوعية ركزت على التواصل المباشر مع سائقي «دراجات الدليفري»، وتثقيفهم بالأخطاء التي يرتكبونها على الطرق، وتشمل السير على الجانب الأيمن من الطريق، التجاوز والمرور بطريقة خطرة بين المركبات.

ودعا العزيزي سائقي الدراجات النارية (الدليفري)، إلى عدم التحرك والسير على الطرق في الأحوال الجوية المتغيرة، التي ينخفض فيها مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، ما يتسبب في عدم رؤيتها بوضوح من قائدي المركبات الأخرى، نسبة لصغر حجمها.

كما حثهم على الالتزام بإجراءات السلامة للوقاية من الإصابات الناتجة عن الحوادث، وتشمل ارتداء الخوذة الواقية، لوقاية أنفسهم من إصابات الرأس، والملابس المخصصة لقيادة الدراجات، والتي تعمل على حمايتهم، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات، وملصقات عاكسة للضوء في خلفية الدراجة.

جدير بالذكر، أن التوعية الميدانية، تأتي في إطار حملة «شتاؤنا آمن وممتع»، للتوعية المجتمعية باشتراطات السلامة في الأماكن العامة، وتستمر لمدة شهر، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتستهدف الحملة، فئات المجتمع كافة، ويتم خلالها بذل جهود متضافرة وهادفة «توعوية وميدانية»، مع دخول فصل الشتاء، حول اشتراطات السلامة، وحث مستخدمي الدراجات النارية، على عدم ممارسة الاستعراضات المزعجة، والتعريف بضوابط استخدامها.