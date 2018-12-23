«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع «إيه بي بي» السويسرية

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بمكتبه وفداً رفيع المستوى من مجموعة «إيه بي بي» السويسرية، حيث جرى بحث تعزيز التعاون بين الجانبين.

وضم الوفد فرانك داغن، رئيس منطقة أوروبا وعضو اللجنة التنفيذية للمجموعة، ومصطفى الجزيري، مدير عام الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي، ومحمد المرزوقي، النائب التنفيذي للرئيس- الشركاء الاستراتيجيين.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة، المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس- قطاع تطوير الأعمال والتميز.

ورحب سعيد محمد الطاير بالوفد مستعرضاً أهم البرامج والمشاريع والمبادرات،التي تقوم بها الهيئة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي ترمي إلى تعزيز التنمية المستدامة في الإمارة، وتوفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050 من خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وتطرق لجهود الهيئة في إنشاء بنية تحتية لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وفق أعلى المعايير العالمية، لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه ونقلهما وتوزيعهما وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة لتحقيق سعادة كل المتعاملين والشركاء والمعنيين.

وتطرق الطاير لجهود الهيئة في دعم مبادرة«دبي الذكية» لجعل دبي أذكى مدينة في العالم.

من ناحيته، اطلع وفد «إيه بي بي» الطاير على الخدمات التي تقدمها الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، مبدياً اهتمامه بالمشاركة في مشروعات الهيئة، ومؤكداً الحرص على تبادل أفضل الخبرات والتجارب العالمية.