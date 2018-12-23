1300 عارض من 59 دولة يشاركون في «إنترسك» يناير المقبل

المصدر: دبي- البيان

تنطلق فعاليات الدورة الـ21 لمعرض «إنترسك» الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتنظمه شركة ميسي فرانكفورت، في الفترة الممتدة من 20 وحتى 22 يناير المقبل، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الذي يعد أكبر معرض متخصص لحلول وتقنيات الأمن والسلامة في العالم.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 1300 عارض من 59 دولة، بما في ذلك 18 من أفضل 20 مورداً للأمن التجاري في العالم.ويعود المعرض في 2019 بفعالياته المعروفة مثل منطقة الطائرات بدون طيار، منطقة العروض الحية الخارجية، وجناح البيوت الذكية، جناح السلامة في تصميم المباني. يشارك أكثر من 150 عارضاً للمرة الأولى، إلى جانب أجنحة دولية من 15 دولة.