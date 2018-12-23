سعيد بن طحنون يحضر حفل خريجي أبناء الوطن من كلية خليفة الجوية

المصدر: العين - وام

حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أول من أمس، في منطقة البطين بمدينة العين، الاحتفال الذي أقيم بمناسبة تخرج 5 من أبناء قبيلة الأحباب من المرشحين الطيارين برتبة ملازم من كلية خليفة بن زايد الجوية، وهم: جابر ناصر الأحبابي، وجابر مفلح الأحبابي، ومنصور مهدي الأحبابي، وسعد سالم الأحبابي، وداهم سعيد الأحبابي، كما حضر بحي عالية في منطقة العين احتفال قبيلة الكسابيب العوامر بتخرج نجلها الملازم طيار سالم حسن بن الشبعان العامري.

وبعدها زار الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان منزل محمود صالح الجنيبي، بهدف تعزيز التلاحم الوطني في أوساط مجتمع الإمارات.

وهنأ الخريجين، ودعاهم إلى التحلي بالأخلاق الكريمة، وحضّهم على التفوق وبذل المزيد من الجهد والعطاء لحفظ وطنهم الغالي.