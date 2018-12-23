100 لاعب يتنافسون على «البقاء» في لعبة بوبجي

صدرت لعبة بوبجي في شهر مارس من العام الماضي 2017، وكانت نسختها الأولى مخصصة لأجهزة الكمبيوتر وأنظمة تشغيل ويندوز وإكس بوكس ون، ليتم في ما بعد طرح النسخة الجديدة للهواتف المحمولة وأنظمة تشغيل آندرويد ونظام ios.

اللعبة تنتمي إلى ألعاب البقاء، حيث يحاول اللاعب أن يحافظ على حياته داخل اللعبة حتى النهاية، وذلك من خلال اتباعه استراتيجية ناجحة في تجميع الأسلحة والذخائر والدروع، والحفاظ على نفسه بمواجهة اللاعبين الآخرين، وقتلهم جميعاً.

ويبلغ عدد اللاعبين في لعبة بوبجي 100 لاعب، يجدون أنفسهم على خريطة، ثم يبحث كل لاعب عن الأسلحة والذخائر وعلب الإسعاف وحقن الأدرينالين، وما إلى ذلك من أدوات اللعبة، تبدأ المعركة التي يكون هدف كل لاعب فيها، أن يقتل اللاعبين جميعاً، ويبقى حياً حتى النهاية.

وفي اللعبة ثلاث خرائط، يقوم اللاعب باختيار واحدة منها ليدخل إلى المعركة، تختلف الخرائط الثلاث، من حيث الحجم والطبيعة، فالخريطة الأساسية، هي الخريطة المتوسطة، وتتألف من جزيرتين متصلتين، وفيها غابات، فيما تبدو الخريطة الثانية أكبر، وذات طبيعة صحراوية، أما الخريطة الثالثة، فهي الأصغر حجماً، وهي عبارة عن ثلاث جزر خضراء متصلة مع بعضها بجسور.