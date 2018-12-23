صحيفة كورية: «عام زايد» يبرز تأثير وتراث المؤسس

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت صحيفة «ذي سول تايمز» الكورية الجنوبية أن «عام زايد» الذي خصصته الإمارات هذا العام للاحتفاء بمئوية مولد مؤسسها، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يسلط الضوء على إنجازات القائد المؤسس ويبرز تأثيره وتراثه.

ونشرت الصحيفة أمس تقريراً عن «عام زايد»، وأوضحت فيه أنه لا يمكن قراءة وفهم تاريخ الإمارات من دون الاطلاع على الإنجازات التي حققها الشيخ زايد بفضل رؤيته، عزيمته وعمله الدؤوب.

ورصدت الصحيفة في تقريرها أبرز المعالم في حياة الشيخ زايد منذ توليه منصب حاكم العين عام 1946.

وأكد التقرير أن الشيخ زايد كان صاحب الفضل في التحول الهائل الذي مرت به الإمارات ونقلها إلى دولة عصرية باعتراف العالم أجمع، وذلك من خلال عدة قرارات كان من أهمها إتاحة التعليم وجعله مجانياً.