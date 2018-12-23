جولات رقابية على المحال والمنافذ الغذائية والاستهلاكية بالحمرية

المصدر: الشارقة - البيان

نفذ مختصو قسم الصحة العامة في بلدية مدينة الحمرية جملة من الجولات الرقابية والتفتيشية على المحال والمنافذ الغذائية والاستهلاكية بهدف استدامة جهودها في الرقابة الصحية بمنطقة الحمرية والتأكد من سلامة اللحوم والأسماك وتطبيق الاشتراطات الصحية والغذائية وفق أعلى المعايير.

وصادرت البلدية خلال جولات التفتيش قرابة (40 كغم) من اللحوم والأسماك خلال الربع الرابع من العام الجاري والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، منها الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

وأوضح مدير بلدية الحمرية مبارك الشامسي أن البلدية تعمل على تكثيف الدور الرقابي على مستوى الجانب الفني الغذائي من قبل الأطباء البيطرين من حيث الفحص والكشف على اللحوم على أسس معرفية بمسببات الفساد وتلوث اللحوم من خلال الظواهر ذات الصلة.