تزويد موظفي مؤسسة المواصلات العامة في عجمان بـ «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، بهدف تزويد موظفي المؤسسة ببطاقة «إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي لإسعاد موظفيها، وتحصر وتجمع فيها كل العروض والخصومات والمزايا، التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين.

ووقع المذكرة عن القيادة العامة لشرطة دبي العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وعن مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، عبد الرحمن سيف النعيمي مدير إدارة الخدمات المساندة، بحضور موظفي الجانبين.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون في ما بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً أيضاً على تعزيز علاقات الشراكة.