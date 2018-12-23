97.5 % الفصل في الدعاوى الأسرية في لجان التوجيه الاتحادية 2017

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أكد تقرير حديث صادر من وزارة العدل بالدولة على محافظة لجان «التوجيه الأسري» الاتحادية على تحقيق نسبة فصل في الدعاوي المتداولة المعروضة، بنسبة بلغت 97.5% خلال العام الماضي 2017، تم حل 57.3% منها بالتسوية الودية ودون اللجوء للمحاكم، محققة زيادة في معدل الصلح بنسبة 4.6% بالمقارنة مع عام 2016.

وأظهرت الإحصاءات في عام 2017، ارتفاع طفيف في عدد الدعاوى المقيدة بنسبة 7.7%، مقارنة مع عام 2016، إذ بلغ إجمالي المنازعات المعروضة 5 آلاف و953 دعوى خلال العام الماضي، مقابل 5 آلاف و527 دعوى خلال عام 2016.

إنجاز

وبلغ عدد النزاعات الأسرية التي تم إنجازها سواء بالصلح أو بالإحالة أو الشطب من إجمالي النزاعات المتداولة إلى 5 آلاف و804 نزاعات بنسبة إنجاز بلغت 97.5% من إجمالي الملفات، مقابل 5 آلاف و373 نزاعاً خلال العام 2016 بنسبة إنجاز بلغت 97.2%.

وتتبنى لجان «التوجيه الأسري» التسع التي تشرف عليها وزارة العدل بالدولة، استراتيجية لتسوية النزاعات الأسرية تستهدف خفض نسبة الطلاق، حفاظاً على استقرار الأسر مع التركيز على ترسيخ دور الإصلاح والتوجيه الأسري، في تقريب وجهات النظر وإصلاح الخلافات العائلية الناشئة بين أفراد الأسرة.

تعذر

ووصل إجمالي عدد النزاعات الأسرية المعروضة التي تمّت إحالتها إلى المحكمة لتعذر الاتفاق بين الطرفين فيها إلى 2434 نزاعاً منها 1301 نزاع تم إحالتها لتعذر الاتفاق بين الطرفين، و1133 لعدم رغبة الأطراف في الحضور إلى لجنة «التوجيه الأسري».

ولفت التقرير إلى أن لجان «التوجيه الأسري» قررت شطب وحفظ 1609 دعاوى تم عرضها عليها خلال العام الماضي، وتأجيل النظر في 149 دعوى آخرى وإحالتها للعام الجاري، ورفض 15 نزاعاً لعدم اختصاص لجان التوجيه الأسري بنظرها.

توزيع

واستحوذ «التوجيه الأسري» في الشارقة على الحصة الأكبر من حجم النزاعات المتداولة بواقع 2549 نزاعاً، منها 744 نزاعا ً انتهى بالصلح، أما مركز عجمان فقد شهد تداول 1648 نزاعاً، منها 421 حل بالصلح، فيما تداولت لجان الفجيرة في 539 نزاعاً، نجح في حل 133 نزاعاً بالصلح بين الطرفين. وفي أم القيوين بلغ إجمالي عدد النزاعات المعروضة نحو 344 نزاعاً، منها 158 نزاعاً انتهت بالصلح، أما مركز دبا الفجيرة فقد شهد تداول 293 نزاعاً منها 50 نزاعاً انتهت بالصلح، أما في خورفكان فقد تداولت اللجان 279 نزاعاً انتهت 119 منها بالصلح.

وفي كلباء فقد تداولت لجان التوجيه الأسري نحو 170 نزاعاً، منها 82 نزاعاً انتهت بالصلح، أما لجان الذيد فقد تداولت في 79 نزاعاً أسرياً منها 10 نزاعات تم تسويتها بالطرق الودية، وأخيراً دبا الحصن والتي شهدت تداول 52 نزاعاً منها 29 نزاعاً انتهت بالصلح بين الطرفين.

ووفقاً للقانون فإن المدة المقررة لإنهاء الشكوى هي شهرين من تاريخ تقديم الطلب للجنة إذا اتفق الطرفان على ذلك، مع عطاء القاضي المختص الحق في مد المدة لأجل يراه مناسباً.