بلدية مدينة الشارقة تدشن محطة ذكية لمعالجة المياه

المصدر: الشارقة - وام

دشن قطاع الزراعة والبيئة في بلدية مدينة الشارقة محطة لمعالجة المياه ذات جودة وكفاءة عالية سميت بـ«العقد الفريد» باعتبارها مكملاً لكل محطات المعالجة، التي دشنها القطاع للحصول على مياه يتم استخدمها في مجالات عدة على أيدي فريق من مهندسي البلدية «سماي تيم» وتعتبر هذه المحطة إنجازاً استراتيجياً يضاف إلى إنجازات البلدية.

وحضر حفل التدشين ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ومساعدوه، وعلي الطنيجي مدير بلدية الذيد والعميد علي رحمة العويس مدير إدارة الخدمات العامة في القيادة العامة لشرطة الشارقة ومدراء الإدارات في البلدية وعدد من الحضور.

وأكد الطريفي أن هذه المحطة، التي تم إنجازها بسواعد مهندسين من قطاع الزراعة والبيئة، وهي تعكس حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات للجمهور خاصة الذكية منها ومع توجه الدولة نحو الذكاء الاصطناعي تسعى البلدية بجهد كبير لنشر هذه الثقافة بين الموظفين.

من جانبه أوضح المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة أن المحطة تعتبر إنجازاً مطوراً عن المحطات الموجودة، لما تمتاز به من خصائص.