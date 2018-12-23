هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة تكشف عن مراحل خطتها الاستراتيجية

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، مُؤخراً، عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية تطوير خطتها الاستراتيجية الخمسية (2019 – 2023)، والتي أشرف على تنفيذها شركة تيم باور العالمية ومديرها التنفيذي الدكتور قاسم كناكري، وشهدت تحليل وتحديد احتياجات المعنيين بأداء الهيئة من مؤثرين ومتأثرين، وقياس تأثيرات البيئة الخارجية على أداء الهيئة، وتقييم شامل لمواقع القوة والضعف لدى الهيئة، إلى جانب تطوير نموذج العمل المؤسسي فيها.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها الهيئة في مقرها بالشارقة، بحضور سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وممثلين عن شركاء الهيئة الاستراتيجيين، وهم: شرطة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، ومحكمة الشارقة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإدارة الدفاع المدني في الشارقة، والمناطق الحرة بالشارقة، وهيئة الموانئ والجمارك، والذين قاموا بعملية مراجعة شاملة لمخرجات المرحلة الأولى من خطة الهيئة الاستراتيجية.

وقال القصير: «تمكّنا خلال السنوات الماضية من تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالحقوق والقوانين الخاصة بالفئات العمالية».