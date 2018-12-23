شراكة لتعزيز الوعي البيئي بين الشباب الإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة البيئة- أبوظبي و«جمعية الإمارات للطبيعة» و«الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى» رسمياً عن اتفاقية شراكة في برنامج «التواصل مع الطبيعة»، البرنامج التعليمي التفاعلي الجديد للتوعية البيئية، والذي يهدف إلى إلهام الشباب الإماراتي وتشجيعهم على استكشاف التراث الطبيعي للدولة.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي بالإنابة؛ وليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة؛ ومحمد صالح البيضاني، مدير عام الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى. ويهدف برنامج «التواصل مع الطبيعة»، الذي سيتم إطلاقه على مستوى الدولة في 12 يناير 2019 في حديقة أم الإمارات، إلى تزويد الشباب الإماراتي بخبرات ومعارف ومهارات خاصة تمكّنهم من القيام بأدوارهم المختلفة بوصفهم صناع التغير وقادة الغد في مجال حماية البيئة.

وحدّد برنامج «التواصل مع البيئة» ثلاث ركائز أساسية تمهّد الطريق نحو تغيير إيجابي شامل في السلوك البيئي، وتشمل أولاً «الاستكشاف»، حيث يمكن للشباب التعرف على عالم الطبيعة من خلال تجارب حقيقية في الطبيعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في 30 موقعاً محدداً في دولة الإمارات.