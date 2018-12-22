توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على السواحل والجزر خاصا شمالا ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة مع انخفاض في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

حركة الرياح شمالية غربية / 20 - 35 كم / ساعة تصل إلى 45 كم/س فوق البحر وبعض المناطق المكشوفة.

الخليج العربي مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:45 والمد الثاني عند الساعة 02:47 والجزر الأول عند الساعة 20:03 والجزر الثاني عند الساعة 07:14.

وفي بحر عمان يكون البحر متوسط الموج إلى مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:08 الثاني عند الساعة 22:56 والجزر الأول عند الساعة 15:56 الثاني عند 04:43.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 18 75 35

دبي 24 21 70 40

الشارقة 24 18 75 40

عجمان 24 20 75 40

أم القيوين 25 16 80 45

رأس الخيمة 25 18 80 50

الفجيرة 29 19 70 30

العين 25 16 75 30

ليوا 24 15 85 35

الرويس 22 16 80 40

السلع 23 15 85 45

دلما 24 21 75 45

طنب الكبرى 25 20 80 40

طنب الصغرى 25 20 80 40

أبو موسى 25 20 80 40